Си Цзиньпин подарил Путину статуэтку с лицом российского президента

Традиционную глиняную статуэтку с лицом Владимира Путина подарил российскому президенту председатель КНР Си Цзиньпин во время их встречи в Китае.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайского МИДа. Там также добавили, что еще одним подарком стал "гуцинь", который сделали в городе Чжучэн. Речь идет о старинном китайском музыкальном инструменте.

Обмен подарками лидеры совершили в пятницу, 8 июня, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин подарил китайскому коллеге русскую баню из 200-летнего кедра с Алтая. Во время встречи политиков Путин показал Цзиньпину эскиз бани и спил дерева. Кроме того, президент России передал председателю КНР сибирские орехи, мед и чай.