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10.06.2018 07:53
Рубрика: Власть

Путин оценил стремление США и КНДР к диалогу

РФ позитивно оценивает стремление властей США и КНДР к урегулированию на Корейском полуострове. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Глава государства принял участие в расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества. В ходе выступления он отметил существенное влияние проблемы Корейского полуострова на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС.

Фото: KCNA/via Reuters
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"Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию", - сказал Путин, выразив убежденность в необходимости и далее оказывать по линии ШОС "содействие нормализации обстановки в регионе".

Президент подчеркнул, что РФ "приветствует предстоящий саммит США - КНДР и отмечает большой вклад Китая в разрешение кризиса на Корейском полуострове".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп прибудут в Сингапур 10 июня для проведения запланированной на 12 июня встречи.  Эту информацию ранее подтвердил глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан. "Все приготовления к саммиту завершены, и обе стороны выразили удовлетворение (проделанной работой)", - отметил он.

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