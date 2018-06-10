Путин оценил звонок Порошенко

Владимир Путин по просьбе журналистов рассказал о телефонных переговорах с президентом Украины Петром Порошенко. Разговор произошел по инициативе украинского лидера, рассказал президент РФ после саммита ШОС в китайском Циндао.

Путин сообщил, что расценивает сам факт звонка как заинтересованность в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

- Поскольку инициатива происходила от украинской стороны, думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании. Во всяком случае, я на это очень надеюсь, - сказал президент РФ.

Владимир Путин также заявил, что по собственной инициативе обсудил с президентом Украины судьбу арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно. Я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - добавил он.