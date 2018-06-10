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10.06.2018 08:10
Рубрика: Власть

Путин назвал главные задачи ШОС

Текст: Татьяна Замахина (Циндао)
Президент РФ Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Циндао. В частности, он дал оценку, на какие актуальные международные проблемы должна в первую очередь обратить внимание организация.

Заседание началось в узком составе, позже к лидерам присоединились члены делегаций стран - участниц организации. Путин и его коллеги по ШОС выступили на заседании совета лидеров государств организации, которое проходило в расширенном составе.

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Российский президент, в частности, заявил, что существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова. В связи с этим он сообщил, что Москва приветствует планы по проведению саммита США и КНДР. Это может способствовать "комплексному разрешению кризиса через диалог в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты урегулирования".

Владимир Путин подчеркнул, что по линии ШОС следует и далее содействовать нормализации обстановки в регионе.

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Президент РФ, кроме того, назвал последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном. По его словам, этот шаг способен дестабилизировать ситуацию в регионе. Он подчеркнул, что Москва выступает за неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит следовать взятым на себя обязательствам.

Еще одна тема президентского выступления - ситуация в Сирии, где удалось добиться серьезных результатов в борьбе с терроризмом. К этому привели совместные действия самой республики, России, Турции и Ирана. По его словам, тем самым был открыт путь к политическому урегулированию.

"Хотел бы отметить, что правительство Сирии контролирует сегодня территорию, на которой проживает около 90% населения этой страны", - сказал российский лидер.

Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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При этом сирийские власти полностью выполняют обязательства по политическому урегулированию. "Теперь дело за оппозицией", - считает Путин.

В то же время ситуация в Афганистане в сфере борьбы с терроризмом требует особого внимания, согласился президент России с коллегами по ШОС, которые выступили на эту тему ранее.

- Важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации, - заявил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на заседании особо поприветствовал Индию и Пакистан, которые впервые принимают участие в саммите ШОС в качестве полноправных членов организации.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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- С расширением состава постоянных членов организации мы стали еще крепче и сильнее", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, страны региона и международное сообщество возлагают на ШОС большие надежды. "Мы несем все большую ответственность за обеспечение стабильности и безопасности, а также содействие развитию и процветанию в регионе", - указал председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал к еще большей сплоченности государств-участниц ШОС. При этом он отметил, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, выбранный для себя каждым из государств.

Напомним, что в настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в прошлом году.

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