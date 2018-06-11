Актера Игоря Охлупина похоронили на Троекуровском кладбище

Завершились похороны Народного артиста РСФСР Игоря Охлупина - актер погребен на Троекуровском кладбище в понедельник. Об этом РИА Новости рассказала пресс-атташе театра имени Маяковского, которому Охлупин отдал всю жизнь - почти шестьдесят лет.

Как уточнила представитель театра, накануне там прошло прощание с Игорем Леонидовичем: проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Включая режиссера Леонида Хейфеца и актрису Евгению Симонову.

К сожалению, далеко не все соратники Охлупина смогли присутствовать на похоронах - сейчас большая часть труппы театра Маяковского находится на гастролях в Чите.

"Игорь Леонидович был особенным. Особенным счастьем и особенным наслаждением было с ним играть. Кто испытал это счастье, тот знает", - сказала Симонова на прощании. Поблагодарив артиста "за великое счастье быть рядом с ним".

Игорь Охлупин родился в 1938 году семье актера Леонида Охлупина. В 1960-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина и в том же году был принят в труппу Театра имени Маяковского.

Снялся в фильмах "Алешкина любовь", "Тучи над Борском", "Обелиск", "Сибириада", "Ночь коротка", "Выстрел в спину", "Очень важная персона".

Охлупин скончался 9 июня в Москве на восьмидесятом году жизни после непродолжительной болезни.