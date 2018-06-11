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11.06.2018 12:38
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Camry стала бестселлером марки в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.toyota.ru Фото: www.toyota.ru
Фото: www.toyota.ru

Новая Toyota Camry, продажи которой начались в России в апреле этого года, стала бестселлером марки в мае. Бизнес-седан нашел 2601 покупателя, что соответствует прошлогоднему уровню.

На втором месте расположился уже бывший лидер Toyota в нашей стране кроссовер RAV4 - его продажи составили 2127 экземпляров (-33%).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Всего же, согласно данным АЕБ, Toyota в мае реализовали 8616 автомобилей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Продажи японской компании по итогам пяти месяцев этого года составили 37977 машин (+9%). В результате Toyota заняла шестое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в России.

Напомним, что новая Toyota Camry предлагается по начальной цене 1 399 000 рублей. Это на 8 тысяч дешевле, чем базовая версия предыдущей генерации. За топовую версию надо будет отдать 2 341 000 рублей. "РГ" уже протестировала бизнес-седан восьмой генерации. В ближайшее время мы опубликуем материал на эту тему.

Кстати, 1 июня японцы объявили о старте продаж самого доступного кроссовера в линейке марки в нашей стране - C-HR. У нас модель получила два бензиновых мотора: 1,2 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (148 л.с.). Оба двигателя сочетаются с вариатором, для первого агрегата еще предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка. Цена новинки лежит в диапазоне от 1 299 000 до 2 083 000 рублей.

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#Toyota