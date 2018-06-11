От рака умер советский и грузинский актер Георгий Хуцишвили

Советский, грузинский актер, певец и художник Гио Хуцишвили скончался в Тбилиси в возрасте 55 лет. Об этом сообщает сегодня Sputnik Georgia со ссылкой на министерство культуры и спорта Грузии.

По информации Общественное телевидение страны, у артиста было онкологичекое заболевание.

"Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили - большая потеря для культуры Грузии", - заявил председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.

Ресурс напомнил, что буквально две недели назад перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда певца и актера, в церемонии закладки которой принимали участие члены правительства Грузии, видные деятели культуры страны и сам артист.

Георгий "Гио" Хуцишвили родился в 1965 году. На экранах дебютировал в начале восьмидесятых. Среди фильмов актера: российская комедия Резо Гигинеишвили с Филиппом Янковским, Светланой Бондарчук, Анной и Надеждой Михалковыми "Любовь с акцентом", ленты "Еще одна грузинская история", "Хареба и Гоги" (Георгий Шенгелая, 1987), "Наш черед, ребята!" (1986) недавно ушедшего Баадура Цуладзе, "Ступень" (1986), "Пока пройдет осенний дождь" (1985), "Старый вальс" (1984), телефильм "Помогите подняться на Эльбрус" (1981).

Кроме того, Хуцишвили внес немалый вклад в популяризацию национальной песни: в прошлом году году исполнитель получил награду от тбилисского горсовета - позолоченного фазана-хохоби за вклад в развитие грузинской песни.