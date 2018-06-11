С 25-летием дипотношений поздравил Лукашенко лидеров Азербайджана и Армении

С 25-летием установления дипломатических отношений Минска со странами СНГ - Азербайджаном и Арменией - сердечно поздравил сегодня руководителей этих Закавказских государств президент Беларуси, сообщили в его пресс-службе.

В приветственном послании в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева белорусский лидер констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. "Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности", - говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что отношения между Беларусью и Азербайджаном, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран.

Александр Лукашенко выразил искреннюю заинтересованность в укреплении всестороннего партнерства с Арменией в поздравительном адресе, направленном президенту Армении Армену Саркисяну. "За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - говорится в документе. Белорусский руководитель подчеркнул, что в республике заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в различных сферах.