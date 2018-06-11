В Минске обсудили подготовку к заседаниям союзного Совмина и ВГС

Подготовка предстоящих заседаний Совета Министров Союзного государства и Высшего государственного совета рассматривалась сегодня на встрече в белорусской столице премьер-министра РБ Беларуси Андрея Кобякова с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. Как уже сообщал "СОЮЗ", заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве, а проведение Высшего государственного совета запланировано на 19 июня в Минске.

В повестку предстоящего заседания союзного Совмина включено около 15 вопросов, в повестку дня ВГС - порядка десяти.