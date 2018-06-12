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12.06.2018 23:47
Рубрика: Культура

Запевай!

Музыканты поборолись за право написать песню для чемпионата мира по футболу
14 июян в России открывается чемпионат мира по футболу. Главную его песню - официальный гимн Live It Up спели американский актер Уилл Смит, его соотечественник рэпер Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Песня получилась задорная, отчаянная, в нее были вплетены русские народные плясовые мелодии.
Текст: Александр Асеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург

В выходные состоялась премьера этого видеоклипа. В нем вдоволь окрыляющей музыки, а еще - фрагменты исторических матчей и кадры с дружно переживающими за игроков болельщиками, подтверждающие объединяющую силу спорта. Между тем немало артистов тоже захотели сочинить о футболе свои, пусть и неофициальные гимны стартующего футбольного чемпионата.

Баста - известный российский рэпер и экс-наставник шоу "Голос" - написал пока самую интересную из всех. Его "Миллион голосов" - ремейк хита Джейсона Деруло, только уже на русском языке и с другой аранжировкой. Это русский рэп с приветственными фразами, примирительными дружескими интонациями и позитивным настроем - и, конечно, эта песня тоже вполне могла бы стать и официальным гимном. Также свои песни к чемпионату мира написали питерская группа "КняZz", мужской хор "Русский формат", Александр Малинин и даже сборная звезд эстрады в составе Кристины Орбакайте, Максим, Юлианы Карауловой, Филиппа Киркорова и других. Тоже пригодятся.

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