Запевай!
В выходные состоялась премьера этого видеоклипа. В нем вдоволь окрыляющей музыки, а еще - фрагменты исторических матчей и кадры с дружно переживающими за игроков болельщиками, подтверждающие объединяющую силу спорта. Между тем немало артистов тоже захотели сочинить о футболе свои, пусть и неофициальные гимны стартующего футбольного чемпионата.
Баста - известный российский рэпер и экс-наставник шоу "Голос" - написал пока самую интересную из всех. Его "Миллион голосов" - ремейк хита Джейсона Деруло, только уже на русском языке и с другой аранжировкой. Это русский рэп с приветственными фразами, примирительными дружескими интонациями и позитивным настроем - и, конечно, эта песня тоже вполне могла бы стать и официальным гимном. Также свои песни к чемпионату мира написали питерская группа "КняZz", мужской хор "Русский формат", Александр Малинин и даже сборная звезд эстрады в составе Кристины Орбакайте, Максим, Юлианы Карауловой, Филиппа Киркорова и других. Тоже пригодятся.
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