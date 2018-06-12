Под Ярославлем состоялся исторический футбольный матч

На местном стадионе "Труд" давно не было так многолюдно: зрители заполнили не только все скамейки на трибунах, но даже беговую дорожку. По ней среди обычной современной публики прогуливались "горожане" и "крестьяне" из прошлого, разносчики газет, чистильщики обуви, фотограф, торговцы семечками… Не удалось организаторам добавить к этой колоритной компании только стража порядка - форму жандарма не нашли, как ни старались. Даже в Волковском театре.

Но главными героями дня были, конечно, они - знаменитая в свое время гаврилов-ямская команда "Чайка", существовавшая при Локаловской льноткацкой мануфактуре, и ярославский футбольный кружок железнодорожников "Молодая жизнь". О том, как они играли, в начале века своих читателей регулярно информировала губернская газета "Голос". По ее публикациям в основном и был воссоздан матч, состоявшийся в июне 1914 года. Роль игроков "Чайки" сыграли ветераны гаврилов-ямского футбола, их соперников изобразили ветераны ярославского футбольного клуба "Шинник". Для первой команды по фотографиям и описаниям в прессе сшили аутентичную форму, для "Шинника" же, созданного лишь в 1957 году, "состарили" их традиционную экипировку - удлинили трусы, к футболке-поло с длинными рукавами добавили воротник и шнуровку.

А вот счет в матче оставили на волю случая. Со слов Анастасии Никифоровой, директора гаврилов-ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея, где в основном и занимались историческими футбольными изысканиями, 104 года назад "Чайка" проиграла со счетом 1:2. Мол, неплохо бы взять реванш. И ведь взяли! В самом начале матча гавриловямцы позволили распечатать свои ворота, но следующие два гола пропустил уже голкипер "Молодой жизни".

- 2:1 в пользу команды "Чайка"! Мяч на половине "Чайки", "Молодая жизнь" в атаке, они хотят сравнять счет, и это понятно. Мяч выбивается на угловой… Игроки "Чайки" снова атакуют, но их мало. Инициативу перехватывает команда "Молодая жизнь". Небольшая борьба, толчок - нет, молчит свисток судьи!.. - комментатор эмоционален, зрители тоже. Над стадионом не смолкает шум от множества голосов, болеют в основном за своих, но и ярославцы приехали с серьезной группой поддержки.

- Вы посмотрите, сколько народу сегодня пришло! Ох, как давно такого не было, - радуются, глядя на происходящее, 71-летние Анатолий Киселев и Владимир Страхов. Они когда-то играли в городской футбольной команде "Заря" - преемнике "Чайки". А сегодня, как и весь город, переживают за судьбу любимого стадиона.

Точных сведений о времени его постройки краеведы и музейщики пока не нашли, но совершенно точно известно, что появление футбольного поля, а затем и стадиона связано со строительством в Гаврилов-Яме в 1872 году и дальнейшей деятельностью Локаловской льняной мануфактуры. Свой бизнес богатый купец Локалов устраивал с помощью специалистов-англичан. Вот эти-то приглашенные инженеры и оборудовали для своего досуга футбольное поле. Да так его сделали, что к самому полю до сих пор нет никаких претензий: его не заливает водой даже после самых сильных ливней, а трава здесь не растет выше 10 сантиметров - видимо, как посеяли специальную английскую травку больше ста лет назад, так она и растет, ее только периодически скашивают. А вот инфраструктура - трибуны, раздевалки, душевые и прочее - основательно обветшала. Особенно этот процесс ускорился, когда в 2013 году владевший стадионом льнокомбинат обанкротился и закрылся. Ради праздника кирпичные постройки осиротевшего спортивного объекта задрапировали зеленой сеткой: что скрывается под ней, и правда лучше не видеть.

Однако, несмотря на появление в городе несколько лет назад отличного ФОКа, гавриловямцы старому стадиону не изменили и, когда им предоставили право выбрать объект для благоустройства по проекту "Решаем вместе!" в 2018 году, большинство горожан предпочли именно его. Поэтому ретро-матч многие восприняли как начало долгожданных перемен.

- Юность возвращается, - оценил происходящее чемпион области по футболу среди юниоров 1965 - 1967 годов Владимир Страхов.

По словам начальника управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Гаврилов-Ямского района Галины Биляловой, 300 билетов на ретро-матч были реализованы заранее, а для продажи непосредственно в день игры напечатали 1300 билетов - и их все равно не хватило. Поэтому остальных любителей футбола на стадион пускали бесплатно. Впрочем, траты обилеченных тоже были чисто символическими - десять рублей. Зато им на память осталась бумажка с ерями и ятями - копия билета на футбол начала века.

А тот факт, что в бывшем центре льноткачества футбольные команды играли ретро-матч в форме, сшитой из синтетики, - увы, примета времени. Но форма ведь, как известно, не главное…