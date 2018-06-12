Названа возможная причина столкновения катамарана с баржей на Волге

Столкновения катамарана "Елань-12" с пассажирами и баржи, буксируемой судном "Капитан Вечеркин", могло произойти из-за того, что катамаран пересекал реку через судовой ход без навигационных огней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Cухогруз вдоль реки плыл по судовому ходу, а катамаран - перпендикулярно судовому ходу... Двигался без ходовых огней, и не был замечен", - цитирует агентство своего собеседника.

ЧП произошло в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда. В результате столкновения погибли 11 человек. Экстренным службам удалось спасти пятерых пассажиров, трое из которых госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Южная транспортная прокуратура также начала проверку. Как сообщили в ведомстве, будет соблюдение безопасности движения на водном транспорте.