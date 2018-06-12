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12.06.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК анонсировали первые задержания после трагедии на Волге

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

Сотрудники правоохранительных органов после столкновения на Волге катамарана с баржей могут задержать владельца местной лодочной станции. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
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"Решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию реки Волги", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Между тем, по версии следствия, ЧП с трагическими последствиями произошло из-за действий капитана катамарана, который является и его владельцем. По предварительным данным он проигнорировал сигналы баржи и кроме того был пьян.

На катамаране находилось 16 человек, хотя разрешено было перевозить только 12 человек, а осмотр выявил шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда. Катамаран "Елань-12" столкнулся с баржей, которую буксировало судно "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек.

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