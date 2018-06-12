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12.06.2018 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие считает виновником трагедии на Волге капитана катамарана

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили предполагаемую причину столкновения катамарана и баржи на Волге, в результате чего погибли 11 человек. По версии следствия, к трагедии привели действия капитана катамарана, который является и его владельцем.

"По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привлекли к трагедии. Последний полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи", - отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
Фото: В Волгограде подняли на сушу пострадавший в ЧП катамаран

В ведомстве также обратили внимание на то, что, согласно предварительной информации, полученной в результате судебно-медицинской экспертизы, владелец судна был нетрезв. Выяснились и другие нарушения.

"Следствием установлено, что всего на катамаране в день трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. В ходе осмотра выявлено 6 неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года", - отмечают в ведомстве.

Уже опознаны все погибшие, идет осмотр поднятого из воды катамарана. Продолжается работа с потерпевшими и свидетелями. Также сообщается, что расследование уголовного дела по факту столкновения катамарана и баржи поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда. Катамаран "Елань-12" столкнулся с баржей, которую буксировало судно "Капитан Вечеркин". Также сообщалось, что капитаном катамарана был ранее судимый экс-чиновник, который также найден погибшим. У капитана был обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле.

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