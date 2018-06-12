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12.06.2018 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде установили личности погибших в ЧП с катамараном

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

В Волгограде удалось установить личности всех погибших во время столкновения на Волге катамарана и баржи. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
Фото: В Волгограде подняли на сушу пострадавший в ЧП катамаран

"Личности всех погибших установлены. Среди них четверо мужчин и семь женщин, включая несовершеннолетнюю девушку", - цитирует агентство своего собеседника.

Также сообщается, что среди погибших оказались два сотрудника ГИБДД и члены их семей, в том числе 17-летняя девушка.

Напомним, в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда катамаран "Елань-12" с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек. По факту столкновения ведется проверка Южной транспортной прокуратурой и возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, собственником и капитаном катамарана был ранее судимый экс-чиновник. Он также оказался в числе погибших при столкновении. По одной из версий, происшествие могло произойти из-за пересечения катамараном судового ходе без навигационных огней.

Из-за трагедии в Волгоградской области отменены торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Региональные власти дали поручение проверить условия хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги, уделив особое внимание техническому состоянию плавсредств, а также квалификации и профпригодности экипажей. Также пройдут дополнительные инструктажи речников по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

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