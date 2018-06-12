В Волгограде из-за трагедии на реке отменили праздничные мероприятия

В связи с гибелью 11 человек при столкновении катамарана с баржей 12 июня на территории Волгоградской области отменили торжества, приуроченные к празднованию Дня России.

На совещании оперативного штаба соответствующим службам поручено проверить условия хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги. При этом особое внимание следует уделить техническому состоянию плавсредств, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей.

По информации пресс-службы администрации области, с речниками проведут дополнительный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

Около 22:00 11 июня на Волге, в 250 метрах от береговой линии Центрального района Волгограда, прогулочный катамаран "Елань-12" с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. Поисково-спасательные работы завершены.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С ними и с родственниками погибших работают психологи.