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12.06.2018 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде из-за трагедии на реке отменили праздничные мероприятия

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В связи с гибелью 11 человек при столкновении катамарана с баржей 12 июня на территории Волгоградской области отменили торжества, приуроченные к празднованию Дня России.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
Названа возможная причина столкновения катамарана с баржей на Волге

На совещании оперативного штаба соответствующим службам поручено проверить условия хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги. При этом особое внимание следует уделить техническому состоянию плавсредств, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей.

По информации пресс-службы администрации области, с речниками проведут дополнительный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

Около 22:00 11 июня на Волге, в 250 метрах от береговой линии Центрального района Волгограда, прогулочный катамаран "Елань-12" с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. Поисково-спасательные работы завершены.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С ними и с родственниками погибших работают психологи.

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