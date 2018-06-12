Трамп: Ядерная сделка с КНДР не будет мягче, чем с Ираном

Возможная ядерная сделка с КНДР не будет "мягче", чем аналогичное соглашение, заключенное с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я не думаю, что сделка может быть более мягкой. Прежде всего, мы не собираемся платить 150 миллиардов долларов", - отметил Трамп в интервью телеканалу ABC, имея в виду сумму, полученную Тегераном от США после разморозки иранских счетов, последовавшей за ядерным соглашением.

По словам американского президента, вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова поднимался во время его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Детали будут осуждаться позже, однако "есть все основания готовиться денуклеаризации Корейского полуострова", отметил Трамп.

При этом ядерный зонтик США, защищающий Южную Корею, не является темой переговоров, заявил американский президент. "Полная денуклеаризация значит, что КНДР должна избавиться от всего ядерного оружия, - отметил Трамп. - Я думаю, что они действительно это сделают. Скоро мы узнаем об этом".

Президент США полагает, что Пхеньян может объявить о начале процесса денуклеаризации уже в ближайшие дни.

Напомним, встреча лидеров двух стран состоялась сегодня в Сингапуре. По итогам саммита было подписано соглашение, согласно которому США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании, обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразил готовность как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу США опознанных останков.