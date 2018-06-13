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Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч Lada 4х4 из-за проблем с проводкой

Текст: Юрий Зубко
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч машин Lada 4x4. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.

В сервисных центрах на всех отзываемых автомобилях будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута. Также на внедорожниках проверят целостности изоляции проводов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Под отзыв попадают машины, проданные с июня 2017 по сегодняшний день. АвтоВАЗ проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

АвтоВАЗ в мае реализовал на российском рынке 28 654 автомобиля Lada, что на 14% больше по сравнению с показателем годичной давности. Бестселлером марки остается Lada Granta, чья реализация составила 8486 автомобилей (+16%).

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ сделает новую Lada 4x4 похожей на старую. Об этом заявил директор по дизайну российского автогиганта Стив Маттин. Запуск производства нового поколения легендарной модели планируется в 2021-2022 годы.

#Lada