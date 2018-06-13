АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч Lada 4х4 из-за проблем с проводкой

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч машин Lada 4x4. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.

В сервисных центрах на всех отзываемых автомобилях будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута. Также на внедорожниках проверят целостности изоляции проводов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Под отзыв попадают машины, проданные с июня 2017 по сегодняшний день. АвтоВАЗ проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

АвтоВАЗ в мае реализовал на российском рынке 28 654 автомобиля Lada, что на 14% больше по сравнению с показателем годичной давности. Бестселлером марки остается Lada Granta, чья реализация составила 8486 автомобилей (+16%).

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ сделает новую Lada 4x4 похожей на старую. Об этом заявил директор по дизайну российского автогиганта Стив Маттин. Запуск производства нового поколения легендарной модели планируется в 2021-2022 годы.