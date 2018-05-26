Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Toyota C-HR стал самым бюджетным кроссовером марки в России 09:50
Lada начала продажи автомобилей в еще одной стране 25.05.2018
Volkswagen рассекретил дизайн "народного кроссовера" для России 24.05.2018
Новый кроссовер Ford EcoSport оказался дешевле прежнего 24.05.2018
26.05.2018 13:10
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4

Текст: Юрий Зубко
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам о том, когда компания выпустит новый Lada 4х4.

Топ-менеджер подтвердил ранее опубликованную информацию, что АвтоВАЗ планирует запуск нового поколения легендарного внедорожника на 2021-2022 годы.

"Будет два крупных запуска, которые будут связаны с запуском нового SUV (Lada 4x4) в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4 (текущего поколения). Второй запуск будет, скорее, в сегменте B", - сказал он.

Фото: Twitter / @dromru
"Фотошпионы" впервые заглянули под капот обновленной Lada Granta

Мор также не стал исключать, что АвтоВАЗ будет выпускать Lada 4х4 параллельно с новый поколением внедорожника.

"Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4x4. Надеемся, что эта модель доживет и до 50-летия", - сказал он, добавив, что в среднем разработка новой модели занимает около трех лет.

Ранее сообщалось, Lada 4x4 может получить сразу две модификации - более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, а также внедорожную.

Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и "понижайкой", которую АвтоВАЗ разработает самостоятельно на основе МКП TL8, которая стоит на Duster.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora, Kalina и Granta

Кстати, директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин уже рассказал, что новое поколение Lada 4x4 будет похоже на классическую "Ниву".

"Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - сказал он.

Не так давно Мор заявил, что Lada 4x4 следующей генерации может получить платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS. Напомним, на этой "тележке" предполагается выпускать, в частности, новое поколение Nissan Juke и кроссовера Renault Captur.

Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Внедорожник Aurus "Комендант" станет "народным"
#Lada