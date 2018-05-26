АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам о том, когда компания выпустит новый Lada 4х4.

Топ-менеджер подтвердил ранее опубликованную информацию, что АвтоВАЗ планирует запуск нового поколения легендарного внедорожника на 2021-2022 годы.

"Будет два крупных запуска, которые будут связаны с запуском нового SUV (Lada 4x4) в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4 (текущего поколения). Второй запуск будет, скорее, в сегменте B", - сказал он.

Мор также не стал исключать, что АвтоВАЗ будет выпускать Lada 4х4 параллельно с новый поколением внедорожника.

"Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4x4. Надеемся, что эта модель доживет и до 50-летия", - сказал он, добавив, что в среднем разработка новой модели занимает около трех лет.

Ранее сообщалось, Lada 4x4 может получить сразу две модификации - более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, а также внедорожную.

Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и "понижайкой", которую АвтоВАЗ разработает самостоятельно на основе МКП TL8, которая стоит на Duster.

Кстати, директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин уже рассказал, что новое поколение Lada 4x4 будет похоже на классическую "Ниву".

"Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - сказал он.

Не так давно Мор заявил, что Lada 4x4 следующей генерации может получить платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS. Напомним, на этой "тележке" предполагается выпускать, в частности, новое поколение Nissan Juke и кроссовера Renault Captur.