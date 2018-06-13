Белорусы стали меньше пить

Если судить по самой свежей информации ВОЗ, системные призывы белорусского лидера к нации не забывать о том, что именно в здоровом теле - здоровый дух, нашли особенно впечатляющий отклик в минувшем году. Шутники в местной печати не удержались от доброй улыбки: как говорится - есть повод. Белорусы опустились в рейтинге пьющих с 2-го на 27-е место в мире.

И это на фоне констатации всемирно известного факта, что Старый Свет, по данным исследователей, остается самым пьющим континентом.

Следует добавить, что по данным на 2016 год, когда Всемирная организация здравоохранения осуществляла анализ информации, Беларусь располагается на 27-й строке по количеству алкоголя, потребляемого на душу населения. По ее данным, в Беларуси один человек в возрасте от 15 лет в среднем за год потребляет 11,2 литра чистого спирта.

А возглавляет не самый почетный рейтинг Молдова (15,2 литра), на втором месте среди самых пьющих стран располагается Литва (15 литров), а замыкает тройку Чехия (14,4 литра). Поляки потребляют 11,6 литра, россияне - 11,7 литра, украинцы - 8,6 литра. Также в пятерку самых пьющих стран вошла Германия, где один человек в год выпивает 13,4 литра спиртных напитков, и Люксембург с 13 литрами.

Любопытно, обращают внимание местные обозреватели, что ранее Всемирная организация составляла прогноз на 2016-й год, где отдавала Беларуси второе место с 16,4 литра, однако в реальности ситуация оказалась куда лучше.

А по данным ВОЗ за 2010 год, Беларусь возглавляла перечень наиболее пьющих стран мира с 17,5 литра алкоголя. При этом данные национальной статистики отличались от ее показателей. По данным Белстата, белорусы выпили в 2016 году 8,8 литра алкоголя на душу населения. В 2015 году - 9,3 литра. Дело в том, что национальная статистика учитывает показатель продаж алкоголя, рассчитывая его на все группы населения. ВОЗ же, учитывая оценки экспертов, выводит показатель потребления алкоголя на людей с 15 лет.

При этом даже по статистике ВОЗ, которые приводят белорусские СМИ, данные по потреблению алкоголя в РБ неизменно падают: в 2011-м было 17,31 литра, в 2012-м - 16,35 литра, в 2013-м - 14,66 литра, в 2014-м - 13,94 литра.