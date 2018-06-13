Почти 90 километров федеральных трасс были отремонтированы и реконструированы к ЧМ-2018 по футболу в регионах, которые принимают мундиаль.

В Подмосковье завершено строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе (А-104 Москва - Дмитров - Дубна) и Малой бетонки (А-107 "Московское малое кольцо"). С 44-го по 47-й километр автомобилисты получили шесть полос движения вместо четырех, а не только развязку.

- Реконструкция началась в 2014 году, к этому моменту пропускная способность этого участка Дмитровского шоссе была практически исчерпана, - констатировал глава Росавтодора Роман Старовойт. Теперь автомобилисты могут беспрепятственно ехать в сторону Дмитрова, Мытищ и Москвы за счет расширения проезжей части и ликвидации светофоров. Пропускная способность участка выросла в 1,5 раза - до 77 тысяч автомобилей в сутки.

На этом участке трассы появились переходно-скоростные полосы и дублеры для общественного транспорта и машин экстренных служб, а также автоматизированная система управления дорожным движением. Сейчас она работает в тестовом режиме. Оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением правил дорожного движения, заранее информировать автомобилистов об изменении погодных условий. Система поможет и при ДТП: в случае аварии водители увидят информацию на электронных табло и смогут заранее сменить полосу движения.

В Росавтодоре "РГ" рассказали, что к мундиалю в Московской области на трассе М-7 "Волга" (с 62-го по 68-й километр), М-9 "Балтия" (с 38-го - км 48-й километр), А-107 "Московское малое кольцо" (с 0-го по 9-й километр, с 29-го по 33-й километр) обновляли верхние слои асфальта, сделали разделительные ограждения. В Самарской области на трассе М-5 "Урал" обновили подъезд к Самаре и отремонтировали мост на 13-м километре. В Татарстане на Р-239 отремонтировали подъезд к аэропорту Казани.

Капиремонт дорожники провели в Краснодарском крае на трассе А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия (с 5-го по 9-й километр), во Владимирской области на трассе М-7 "Волга", в том числе и на подъезде к Иваново, а также в Нижегородской области на дороге P-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов c 32-го по 40-й километр.

Кроме того, 5 июня 2018 года в полном объеме запущено движение по 23-километровому участку трассы М-10 в обход Твери, в том числе по Мигаловскому мосту через Волгу. После завершения всех работ по участку, который прежде считался "бутылочным горлышком", обеспечен проезд по четырем и шести полосам движения, а по Мигаловскому мосту - по восьми полосами, по четыре в каждом направлении.