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13.06.2018 04:39
Рубрика: В мире

Япония отреагировала на возможное прекращение учений США и Южной Кореи

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении приостановить американо-южнокорейские военные учения вызвало обеспокоенность в Японии. Позицию Токио высказал японский министр обороны Ицунори Онодэра.

"Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии", - сказал Онодэра, выразив при этом озабоченность.

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Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить совместные с Сеулом маневры. "Мы тратим огромные деньги на военные учения. Южная Корея берет на себя некоторые расходы, но только их часть… Пролет от Гуама до Южной Кореи бомбардировщиков во время военных учений стоит больших денег, мне это не нравится", - сказал глава Белого дома.

Вчера, 12 июня, в Сингапуре прошла встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам саммита они подписали совместное заявление, в котором договорились о принципах развития двусторонних отношений, а также подтвердили приверженность Пхеньяна денуклеаризации. Вашингтон за это пообещал Северной Корее гарантии безопасности.

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