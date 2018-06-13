По миру "Очень странных дел" выйдет несколько книг

Поклонники сериала "Очень странные дела" увидят книжное измерение шоу.

Как пишет Deadline, чтобы зрители не теряли интереса и терпения в ожидании нового сезона, работа над которым вовсю кипит, создатели шоу подсуетились и подготовили несколько книг, которые помогут расширить и укрепить прибыльную вселенную.

Так, первые две книги зрители/читатели смогут увидеть уже осенью этого года.

Первая - "Очень странные дела: Мир вывернулся наизнанку" (Stranger Things: World Turned Upside Down) - будет посвящена тому, что творится на съемочной площадке, как создается ретро-волшебство, а также покажет закулисные фото и познакомит с забавными фактами со съемочного процесса.

Вторая - это написанное специально для детей особое подарочное издание, которое содержит некие "мудрые советы и наставления" прямиком из универсума "Очень странных дел".

Но и это лишь буквенные цветочки - весной 2019 года выйдет роман-приквел Гвенды Бонд о матери Одиннадцать - Терри. Сама писательница своей радости и взволнованности не скрывает и поведала, что речь в предыстории знаменитой вселенной пойдет о том, как Терри пересеклась со знаменитой правительственной экспериментальной программой "МК Ультра". Бонд уверена, что читатели оценят и полюбят героиню.

THIS IS THE NEWS -- I'M WRITING THE FIRST STRANGER THINGS NOVEL AHHHHHHHHHH https://t.co/P9fMfr1tiD — Gwenda Bond (@Gwenda) 8 июня 2018 г.

Также издательство представит и аудиоверсии вышеуказанных изданий.

Помимо книг, поп-культурный феномен, как сообщает Variety, будет представлено соответствующими тематическими парками и аттракционами.

Напомним, что одна из ведущих актрис сериала Милли Бобби Браун, признанная одной из самых влиятельных людей мира, сыграет сестру Шерлока Холмса.

Также отметим, что финансовое положенные юных актеров заметно улучшилось после первых сезонов - адвокаты и агенты выбили им солидное повышение зарплат.