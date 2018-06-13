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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По дороге на футбол

В начале чемпионата мира на столичных дорогах ожидаются затруднения
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Москва ждет до 1 миллиона болельщиков. Как изменится работа транспортного комплекса в связи с их приездом и что сделано для облегчения передвижения горожан и туристов по городу?

Ежедневно на  общественном транспорте столицы перемещается около 19 млн пассажиров. По словам Дмитрия Пронина, замруководителя департамента транспорта, сейчас пассажиропоток увеличится на 4,5-5%.  "Во время Олипиады-80 из Москвы отправляли часть студентов. Сейчас город будет жить в обычном режиме, - отметил Александр Поляков, руководитель МосгортрансНИИпроекта, разрабатывавшего транспортные схемы для столицы на время ЧМ-2018".

По словам Александра Евсина, замруководителя центра организации дорожного движения, первые два дня могут стать очень сложными, в первую очередь, для водителей. В город приедет много официальных делегаций и в центре Москвы возможны локальные перекрытия. Существенно изменено и движение вокруг стадиона "Лужники" и фан-зоны на Воробьёвых горах. Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. На нем будут перемещаться в основном и болельщики. При наличии билета и FAN-ID в дни матча им полагается бесплатный проезд в метро, МЦК и наземном транспорте. После матчей в течение двух часов турникеты на станциях рядом со стадионом будут открыты. От станций метро до стадионов будут ходить шаттлы, на них проезд также бесплатный, при наличии паспорта болельщика и билета на матч.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фестиваль болельщиков стартовал в Москве на Воробьевых горах

Будет доступен для туристов и велопрокат - с 11 июня до 15 июля введен на время ЧМ  новый тариф. За 350 рублей можно купить доступ на три дня. В абонемент входят часовые поездки. Катание сверх этого времени стоит 100 рублей за второй час, 450 - за следующие два часа, 1000 - от 3 до 6 часов.  

Основными навигаторами для туристов могут стать разделы на едином транспортном портале и в приложении "Метро Москвы". С их  помощью  болельщики сориентируются на любом виде транспорта, узнают  тарифы, способы оплаты и расписание. Разделы будут доступны на русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском языках. Ожидается, что одновременно к порталу могут обращаться до 20 тысяч болельщиков, сайт рассчитан на посещаемость с большим запасом.

В приложении "Метро Москвы", обновление которого должно появиться в AppStore и Play Market к началу ЧМ2018, также будет раздел для болельщиков: размещены видеоинструкции, как пройти к трибунам в "Лужниках" и "Спартаке", расписания матчей и другое.

Напомню, для работы на ЧМ-2018 аккредитовано около 5000 таксистами. На такси  к стадионам можно подъехать  ближе. Машину можно будет взять на официальной стоянке или вызвать через "Метро Москвы". Столичные власти обратились ко всем компаниям с просьбой не задирать цены во время Чемпионата. Городом разработаны рекомендованные тарифы по самым популярным маршрутам. Гостей просят пользоваться только легальным такси  - в  Москве оно жёлтого цвета, с номерами жёлтого цвета и шашечным поясом на кузове автомобиля. Легальные такси Московской области - белые  с жёлтой и  серой полосами, шашечным поясом и белыми номерами.

Между тем

В Москве, как и перед въездами во все города, в которых будет проходить ЧМ-2018, появились усиленные посты. Дежурят не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и кинологи с собаками, ОМОН… Делается это с целью   обеспечения безопасности на время чемпионата. В итоге теперь  не всякий автобус может въехать в эти  города. Въезд разрешен только автобусам, выполняющим регулярные рейсовые перевозки, а также тем, которые оборудованы системами ГЛОНАСС и имеют специальное разрешение. Все это  проверяется при въезде в города. Впрочем, обычных автомобилистов такие кордоны могут беспокоить не больше, чем обычная патрульная машина на обочине.

Подготовил Владимир Баршев

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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