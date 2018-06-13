В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции

В Волгограде работники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали 47-летнего владельца лодочной станции, который не предотвратил выход в плавание прогулочного катамарана типа "Елань-12". В результате перегруженное маломерное судно, на котором находились 16 человек, столкнулось с баржей и затонуло. Погибли 11 человек.

"Следователями проводится обыск в жилище судоводителя маломерного судна и иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили ТАСС в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Кроме того, по данным Следственного комитета РФ, катамаран, который за комфорт называют "плавающая дача", не был зарегистрирован и не состоял на специальном учете с 2017 года. Поэтому не исключено, что к ответственности также могут быть привлечены работники МЧС, которые обязаны осуществлять контроль и паспортизацию маломерных судов.

Напомним, что в ночь на 12 июня прогулочный катамаран типа "Елань-12" столкнулся с баржей, буксируемой теплоходом "Капитан Вечеркин". От удара судно перевернулось и затонуло. Из 16 пассажиров, только пять были спасены командой буксира и спасателями. 11 человек погибли.

По одной из версий, катастрофу спровоцировал владелец катамарана Дмитрий Хахалев - экс-глава Калачевского района Волгоградской области и бывший депутат гордумы.