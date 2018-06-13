Роспотребнадзор начал консультирование болельщиков ЧМ-2018
На время чемпионата мира по футболу организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора в круглосуточном режиме, сообщается на сайте службы.
По телефону 8-800-555-49-43 можно получить консультацию по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой предстоящих игр и другим аспектам защиты прав потребителей.
Роспотребнадзор будет проводить консультации на трех языках: русском, английской и китайском.
В Россию уже прибыли болельщики со всего мира. Специалисты службы отмечают, что чаще всего они интересуются туристскими продуктами: экскурсиями и местами их приобретения.
Такие обращения составляют четверть от общего числа. Также популярны вопросы о транспорте в городах ЧМ-2018.
Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков
Сборные, прилетевшие в Россию для участия в чемпионате мира-2018, провели открытые тренировки. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду произвел настоящий фурор среди болельщиков в Подмосковье
Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана
Объявлена судейская бригада на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России примет команду Саудовской Аравии. Соперников рассудит аргентинец Нестор Питана
Дзюба призвал журналистов поддержать сборную
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо