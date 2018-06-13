Роспотребнадзор начал консультирование болельщиков ЧМ-2018

На время чемпионата мира по футболу организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора в круглосуточном режиме, сообщается на сайте службы.

По телефону 8-800-555-49-43 можно получить консультацию по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой предстоящих игр и другим аспектам защиты прав потребителей.

Роспотребнадзор будет проводить консультации на трех языках: русском, английской и китайском.

В Россию уже прибыли болельщики со всего мира. Специалисты службы отмечают, что чаще всего они интересуются туристскими продуктами: экскурсиями и местами их приобретения.

Такие обращения составляют четверть от общего числа. Также популярны вопросы о транспорте в городах ЧМ-2018.