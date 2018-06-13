Трамп заявил о намерении отменить санкции против Северной Кореи

Американский президент Дональд Трамп заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну о намерении снять санкции, введенные в отношении Пхеньяна. Об этом информируют СМИ КНДР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК, глава Белого дома "заявил о своем намерении остановить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию на время доброжелательного диалога между КНДР и США, предложить КНДР гарантии безопасности и снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров".

Накануне состоялся первый в истории саммит США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в Сингапуре. Глава государств подписал документ, блгодаря которому процесс денуклеаризации Корейского полуострова, по словам Трампа, начнется "очень быстро". В свою очередь Ким Чен Ын назвал соглашение "новым стартом" в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.

Москва позитивно оценила решение Трампа отказаться от военных маневров на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии МИД РФ. "Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия", - подчеркнули в ведомстве.