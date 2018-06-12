В России позитивно оценили итоги переговоров США и КНДР

Москва позитивно оценивает решение президента США Дональда Трампа отказаться от военных маневров на Корейском полуострове во время проведения переговоров с КНДР. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном с связи с американо-северокорейской встречей на высшем уровне в Сингапуре.

"Позитивно оцениваем заявление президента США по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади отметили, что российская сторона продолжит прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова. "В свете того, что реализация первого и второго этапа российско-китайской "дорожной карты" уже идет, призываем партнеров приступить к проработке модальностей многосторонних консультаций, конечной целью которых видим создание прочного механизма мира и безопасности на основе учета законных интересов всех государств Северо-Восточной Азии", - заявили в МИД РФ.

При этом в министерстве высоко оценили стремление США и КНДР к нормализации отношений, поскольку этот вопрос является частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что на саммите в Сингапуре был "сделан важный шаг вперед". "Конечно, дьявол в деталях, и предстоит разбираться с конкретикой. Но импульс, как мы понимаем, задан", - заявил дипломат. "РФ будет вносить политический, интеллектуальный, практический, творческий вклад в преодоление проблем, которых накопилось за прошедшее время великое множество на Корейском полуострове", - добавил замминистра.

Напомним, ранее сегодня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам саммита было подписано соглашение. Официально содержание не разглашается, однако в процессе подписания президент США продемонстрировал журналистам этот документ. Этого хватило, чтобы рассмотреть, что там было написано.

США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании. Стороны обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове. КНДР подтвердила свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также Пхеньян и Вашингтон договорились как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу опознанных останков.

По словам Трампа, документ является "очень многосторонним" и содержит "результаты, которые удовлетворяют обе стороны".