В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей

Роста цен на моторное топливо в России в розничном сегменте до 100 рублей за литр не произойдет, так как у правительства достаточно инструментов для сдерживания удорожания. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в ситуационном центре правительства РФ о ситуации с ценами на нефтепродукты.

"Это невозможно, это исключено", - сказал он.

С 30 мая, когда правительство решило снизить ставки акцизов на топливо, а нефтекомпании в ответ согласились заморозить стоимость бензина и дизеля на заправках, ситуация в целом стабилизировалась, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службой Анатолий Голомозин.

Чтобы опустить оптовые цены на нефтепродукты, а следом за ними обосновать экономически снижение в рознице, ФАС велела всем компаниям повысить объемы продаж на бирже минимум на три процента по всем видам топлив по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Министр энергетики Александр Новак напомнил, что на бирже оптовые цены уже несколько снизились. Запасы крупных компаний по бензину сейчас составляют 1,66 миллиона тонн, по дизелю - 2,4 миллиона тонн, чего достаточно для удовлетворения нужд внутреннего рынка, оценил Новак.