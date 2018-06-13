Вышел русский трейлер интерактивного VR-фильма Элайджи Вуда

Цифровая семейная тюрьма и пиксельные психопаты - в трейлере интерактивного VR-проекта Элайджи Вуда Transference.

Демонстрация ролика прошла на состоявшейся на днях выставке электронных развлечений E3 (она же Electronic Entertainment Expo), где по традиции были представлены различные новинки, трейлеры и прочее. Актер и продюсер Элайджа Вуд ("Властелин колец", "Маньяк") поведал о том, что проект позволит исследовать чужое сознание и поможет погрузиться в тщательно скрываемые темные мысли.

Занимается Transference собственная компания Вуда, где он занимает пост креативного директора - SpectreVision, охотно курирующие самые эксцентричные концепты.

В центре девиантного клаустрофобного триллера окажется изобретение талантливого доктора Реймонда Хейса, решившего создать некий симулятор реальности, в которую будет погружена его семья.

Однако вскоре у затеи обнаруживаются проблемы - темная сторона этого ментального объединения сознаний всех членов семьи начинают серьезно искажать и даже разрушать этот цифровой мирок.

Игроку/зрителю предстоит увидеть эту трагедию глазами всех участников - доктора Хейса, его жены Кэтрин и их сына Бенджамина, собрать осколки почти утраченных воспоминаний и добраться до истины.

Проект вторит технической стороне таких интерактивных повествований, как, разумеется, "Расемон" Куросавы, "Мозаика" Содерберга и т.д.

Отметим, что интерактивные проекты, совмещающие кинематографический подход и активное повествование, становятся все более востребованными - помимо вышеуказанной "Мозаики", недавно был представлен трейлер науч-поп фильма "Момент", который подстраивается под вкусы зрителя. Также не стоит забывать про успех "Хардкора" Ильи Найшуллера и криминальной истории с несколькими финалами "Ночная игра".

Проект планируется представить на большинстве актуальных платформ уже в этом году.