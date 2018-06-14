Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018

Как сообщает издание Independent, британская полиция устроила тщательную проверку фанатов с негативным прошлым - людей, которые неоднократно нарушали правила во время предыдущих крупных турниров. Таких "болельщиков" вынудили сдать паспорта.

Об этой процедуре рассказал заместитель главного констебля графства Южный Йоркшир Марк Робертс - именно он не так давно призывал британских фанатов обойтись без провокаций на чемпионате мира. По его словам, перед началом турнира по всей территории Великобритании была проведена операция по изъятию паспортов у тех фанатов, которые ранее были замечены в противоправных действиях на футболе.

"Это наиболее эффективная мера, которая позволяет гарантировать, что подавляющее большинство английских фанатов, которые поедут в Россию, являются истинными болельщиками и хотят получить удовольствие от турнира", - заявил Робертс.

Английская сборная на чемпионате мира в России выступит в группе G вместе с командами Туниса, Панамы и Бельгии. Турнир стартует сегодня матчем между сборными России и Саудовской Аравии - игра состоится в "Лужниках" и начнется в 18:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.