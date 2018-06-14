Аргентинские заключенные объявили голодовку из-за ЧМ-2018

В тюрьме аргентинского города Пуэрто-Мадрин группа заключенных объявила голодовку в связи с невозможностью смотреть матчи чемпионата мира по футболу. Арестанты намерены отказываться от еды, пока не починят телевизионный кабель.

"Мы приняли решение не принимать питание в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему", - говорится в письме заключенных. Вот только суд отказался рассматривать их заявление, сообщает РИА Новости.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Первыми на поле московского стадиона "Лужники" выйдут сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее "Российская газета" писала, что сборная Аргентины привезла на подмосковную базу в Бронницах около трех тонн еды: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате и многое другое. "Игроки хотят питаться привычными для них блюдами", - заявил посол южноамериканской страны в РФ Рикардо Лагорио.

Свой первый матч на ЧМ-2018 Аргентина проведет 16 июня. На стадионе московского "Спартака" Лионель Месси и компания встретятся с исландцами.