Найден пропавший 2000 лет назад город Бассания

В Албании археологи из Варшавского университета при проведении раскопок на северо-западе страны обнаружили руины древнего иллирийского города Бассания, разрушенного римлянами примерно два тысячелетия назад.

Как сообщает Science in Poland, остатки крупной крепости найдены недалеко от города Шкодера. Удивительно, но до последнего времени руины считались естественными скалами.

Однако в мае при проведении раскопок польские археологи нашли остатки укреплений. О Бассании было известно только из письменных источников. Две тысячи лет назад этот город описал историк Тит Ливий, рассказывая о войне Рима с Гентием - последним королем царства Иллирия.

"Защитные сооружения были построены из хорошо подогнанных огромных каменных блоков, - рассказал глава раскопок, профессор Варшавского университета Петр Дичек. - По обе стороны ворот находились бастионы, к которым вели мощные оборонительные стены шириной более трех метров".

Римские легионеры разрушили крепость, и она не была восстановлена. Археологи обнаружили артефакты - фрагменты керамики и монеты, датируемые IV-I веками до нашей эры. К удивлению исследователей выяснилось, что древний город был в три раза больше, чем современный Шкодер - он занимал площадь около 20 гектаров.