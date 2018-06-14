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14.06.2018 12:21
Рубрика: Культура

Найден пропавший 2000 лет назад город Бассания

Текст: Денис Передельский
Фото: M. Lenke /Science in Poland Фото: M. Lenke /Science in Poland
Фото: M. Lenke /Science in Poland

В Албании археологи из Варшавского университета при проведении раскопок на северо-западе страны обнаружили руины древнего иллирийского города Бассания, разрушенного римлянами примерно два тысячелетия назад.

Фото: Anadolu Agency Photo
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Как сообщает Science in Poland, остатки крупной крепости найдены недалеко от города Шкодера. Удивительно, но до последнего времени руины считались естественными скалами.

Однако в мае при проведении раскопок польские археологи нашли остатки укреплений. О Бассании было известно только из письменных источников. Две тысячи лет назад этот город описал историк Тит Ливий, рассказывая о войне Рима с Гентием - последним королем царства Иллирия.

"Защитные сооружения были построены из хорошо подогнанных огромных каменных блоков, - рассказал глава раскопок, профессор Варшавского университета Петр Дичек. - По обе стороны ворот находились бастионы, к которым вели мощные оборонительные стены шириной более трех метров".

Римские легионеры разрушили крепость, и она не была восстановлена. Археологи обнаружили артефакты - фрагменты керамики и монеты, датируемые IV-I веками до нашей эры. К удивлению исследователей выяснилось, что древний город был в три раза больше, чем современный Шкодер - он занимал площадь около 20 гектаров.

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