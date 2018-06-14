"Газпром" через суд лишил "Нафтогаз" права арестовывать активы

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору об условиях контракта на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Таким образом, суд одобрил ходатайство российской компании, и теперь украинский концерн временно не имеет права арестовывать активы "Газпрома" за рубежом.

Решение Стокгольмского арбитража по спору сторон об условиях украинского транзита газа было вынесено 28 февраля этого года. В нем арбитры в основном встали на сторону "Нафтогаза", в частности, заявив, что в недозагрузке украинской газотранспортной системы виноват "Газпром". Российской компании назначили штраф, который после перезачета требований сторон составил более 2,5 миллиарда долларов.

"Газпром" с решением арбитража не согласился, посчитав его противоречащим предыдущему - об условиях поставок газа на Украину. Дальнейшие коммерческие отношения с "Нафтогазом" "Газпром" признал убыточными и начал расторжение контрактов через суд, а также оспорил решения арбитража.

7 июня российская компания также подала ходатайство в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения. Из сообщений в прессе стало известно, что судебные приставы после обращения "Нафтогаза" наведывались в офис проектной компании Nord Stream ("дочка" "Газпрома") и проводили опись имущества. Взыскивать с "Газпрома" в принудительном порядке 2,56 миллиарда долларов долга "Нафтогаз" собирался и в других европейских юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщил "Газпром" 13 июня. Приказ апелляционного суда обжаловать нельзя.