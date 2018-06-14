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14.06.2018 23:26
Рубрика: Спорт

Гергиев: Выход из группы - минимум для сборной России на ЧМ

Текст: Артем Локалов

Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев после матча Россия - Саудовская Аравия (5:0), который он посетил, прокомментировал игру команд.

- Я знаю дирижера сборной России - Станислава Черчесова. И, считаю, первой задачей его и команды было не огорчить миллионы людей, - сказал Валерий Гергиев корреспонденту "РГ". - Были живые моменты в игре, неординарные решения. Думаю, выход из группы - минимум для сборной России.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Саудовскую Аравию, по словам Гергиева, нельзя назвать слабой командой:

- Два-три игрока - техничные и быстрые - обыгрывали наших футболистов в ситуациях, когда, казалось, шансов не было. Но они вдруг выходили из коротких единоборств победителями. И это немного напрягало. Не удивлюсь, если в конце концов кого-нибудь эта команда огорчит.

А у России впереди Египет. Если будет играть их лучший форвард Салах, мы должны быть готовы ко всему.

Напомним, матч со сборной Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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