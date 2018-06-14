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14.06.2018 16:39
Рубрика: Спорт

Кокорин пожелал сборной России удачи на чемпионате мира

Текст: Артур Нанян

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин поздравил всех с началом чемпионата мира по футболу и пожелал российской сборной удачи.

Напомним, что Кокорин пропустит ЧМ-2018 из-за травмы крестообразных связок колена, которую он получил весной в матче Лиги Европы с "Лейпцигом". Ориентировочные сроки восстановления в таких случаях - от четырех до шести месяцев.

Кокорин обратился с видеообращением к Дзюбе

- С праздником. Ребятам удачи и главное - без травм, - написал Александр на своей странице в Instagram.

Чуть ранее удачи российской сборной пожелал главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

- Удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака" на чемпионате мира-2018! Желаю вам всего наилучшего! - приводит слова итальянца официальный Twitter московского клуба.

В состав российской команды на чемпионат мира попали три спартаковца: защитник Илья Кутепов, полузащитники Александр Самедов с Романом Зобниным.

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