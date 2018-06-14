Кокорин пожелал сборной России удачи на чемпионате мира
Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин поздравил всех с началом чемпионата мира по футболу и пожелал российской сборной удачи.
Напомним, что Кокорин пропустит ЧМ-2018 из-за травмы крестообразных связок колена, которую он получил весной в матче Лиги Европы с "Лейпцигом". Ориентировочные сроки восстановления в таких случаях - от четырех до шести месяцев.
- С праздником. Ребятам удачи и главное - без травм, - написал Александр на своей странице в Instagram.
Чуть ранее удачи российской сборной пожелал главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.
- Удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака" на чемпионате мира-2018! Желаю вам всего наилучшего! - приводит слова итальянца официальный Twitter московского клуба.
В состав российской команды на чемпионат мира попали три спартаковца: защитник Илья Кутепов, полузащитники Александр Самедов с Романом Зобниным.
💬 Массимо Каррера: «Удачи @TeamRussia и моим футболистам из #Спартак’а на #Worldcup2018Russia 🌏! Желаю вам всего наилучшего!»#ЧМ2018 #WorldCup2018— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 июня 2018 г.
🇷🇺 #RUSKSA 🇸🇦 #WorldCup pic.twitter.com/WiPzBGkrtM
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00
В Москве стартует чемпионат мира по футболу. На стадионе "Лужники" хозяйка мирового первенства Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17.30
Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018 12:12
Футбольные хулиганы из Англии не попадут на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России. Фанатов, которые неоднократно нарушали правила во время предыдущих крупных турниров, вынудили сдать паспорта
Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов 10:53
Обозреватель "РГ" и главный тренер тульского "Арсенала" в "Футболе на высоте" объясняют, как российской команде, которая не побеждала семь матчей, наконец, победить