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14.06.2018 11:30
Рубрика: Спорт

Моуринью дал прогноз на матч открытия ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Сборная России должна победить в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018. В этом уверен знаменитый португальский специалист, главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

По его словам, на нашу команду обязательно повлияет тот факт, что она проведет первый матч на домашнем мировом первенстве при поддержке всей страны. Кроме того, Моуринью подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия - команды разного уровня.

Фото: РИА Новости
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"Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить", - приводит слова Моуринью RT.

Чемпионат мира откроется сегодня, игра между сборными России и Саудовской Аравии состоится в "Лужниках" и начнется в 18:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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