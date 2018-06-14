Назван состав сборной России на стартовый матч ЧМ-2018
Наша национальная команда выйдет на этот матч с четырьмя номинальными защитниками, то есть сыграет по схеме, которая стала основной во время подготовительного периода.
"Чистый" нападающий при этом один - это Федор Смолов. Но при этом данное сочетание игроков вполне можно назвать атакующим, поскольку линия полузащиты призвана максимально помогать Смолову. А Алан Дзагоев, который формально является хавбеком, судя по всему, будет исполнять роль второго, оттянутого нападающего.
По крайней мере, именно на этой позиции он действовал в предыдущем поединке сборной - контрольной встрече против Турции. Тогда, кстати, Дзагоев отдал голевую передачу, с которой отличился Александр Самедов. Сам поединок завершился вничью 1:1.
Отметим, что эта игра станет первым официальным матчем за сборную России натурализованного бразильца Марио Фернандеса.
В целом список из 11 футболистов, выбранных Станиславом Черчесовым и его штабом, выглядит так:
Вратарь: Игорь Акинфеев (капитан команды)
Защитники: Юрий Жирков, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес.
Полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев.
Нападающий: Федор Смолов.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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