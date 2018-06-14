Назван состав сборной России на стартовый матч ЧМ-2018

Наша национальная команда выйдет на этот матч с четырьмя номинальными защитниками, то есть сыграет по схеме, которая стала основной во время подготовительного периода.

"Чистый" нападающий при этом один - это Федор Смолов. Но при этом данное сочетание игроков вполне можно назвать атакующим, поскольку линия полузащиты призвана максимально помогать Смолову. А Алан Дзагоев, который формально является хавбеком, судя по всему, будет исполнять роль второго, оттянутого нападающего.

По крайней мере, именно на этой позиции он действовал в предыдущем поединке сборной - контрольной встрече против Турции. Тогда, кстати, Дзагоев отдал голевую передачу, с которой отличился Александр Самедов. Сам поединок завершился вничью 1:1.

Отметим, что эта игра станет первым официальным матчем за сборную России натурализованного бразильца Марио Фернандеса.

В целом список из 11 футболистов, выбранных Станиславом Черчесовым и его штабом, выглядит так:

Вратарь: Игорь Акинфеев (капитан команды)

Защитники: Юрий Жирков, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес.

Полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев.

Нападающий: Федор Смолов.