В Словакии раскопали оссуарий XII века

Сотрудники Археологического музея Братиславы и Института региональных памятников в Трнаве при раскопках на территории бывшей романской церкви в городе Шаморине обнаружили оссуарий, построенный для хранения древних останков людей.

Как сообщает The Slovak Spectator, исследователи обнаружили остатки часовни, возведенной в XII или XIII веке. Она расположена на территории современного действующего костела. Под ней обнаружен оссуарий, построенный в тот же период. Это специальный погребальный колодец диаметром около семи метров.

В него были помещены останки людей, ранее похороненных на местном кладбище. Ученые считают, что горожане перенесли кости из старых могил для того, чтобы освободить место для новых захоронений. Верхний край оссуария расположен на глубине около одного метра.

Ранее подобные конструкции находили только на территории самых значимых городов, например, в Братиславе и Трнаве. По словам археолога Петера Надя, находка доказывает, что Шаморин был одним из важных центров венгерского королевства.

"Мы находимся в самом начале раскопок и пока не знаем, как глубоко нам нужно копать", - отметил Петер Надь.