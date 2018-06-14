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14.06.2018 19:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве закрыта станция метро "Воробьевы горы"

Текст: Светлана Батова

Станция метро "Воробьевы горы" закрыта. Поезда ее проходят без остановки. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного метрополитена.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Напомним, это одна из ближних станций к фан-зоне на Воробьевых горах, где сейчас собрались тысячи человек, чтобы посмотреть матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия.

Ранее ограничивался вход в южный вестибюль станции метро "Спортивная". Сейчас он открыт. Также после окончания матча южный вестибюль "Спортивной" будет закрыт на выход, все четыре эскалатора станут работать на вход. Кроме того, ранее департамент транспорта предупреждал, что вечером возможны различные изменения режима работа станций "Воробьевы горы", "Ломоносовский проспект", "Университет".

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