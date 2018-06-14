Новости

В России начали продавать марки, посвященные ЧМ-2018 13:47
Путин получил в подарок от парагвайского лидера статую из пуль 13:45
В Кузбассе грузовик врезался в автобус: трое погибших, пятеро раненых 13:40
Работа в Беловежской пуще: кандидатам предложили превратиться в волка 13:30
Видео: В Татарстане к ЧМ-2018 на поле "нарисовали" гигантский мяч 13:30
Власти: ФК "Кубань" переименуют в "Екатеринодар" 13:27
В Сочи рассказали о судьбе стадиона "Фишт" после ЧМ-2018 13:25
В Москве бездомные открыли свой чемпионат по футболу 13:24
СМИ назвали условия перехода Головина в "Ювентус" 13:18
В Москве Лукашенко сыграл в футбол с Забивакой 13:12
Украина откроет 8 визовых центров в России 13:10
В Кремле прокомментировали совет депутата россиянкам перед ЧМ-2018 13:08
Появились первые внятные сведения о спин-оффе "Игры престолов" 13:07
В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику 13:07
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00
В Петербурге предложили установить мемориальную доску Балабанову 12:59
Для участников и гостей ЧМ в Подмосковье подготовили шесть больниц 12:51
Песков прокомментировал упреки в адрес России 12:50
В выходные будет закрыта часть Филевской линии метро 12:50
Ростовский суд вынес приговор участнику теракта в Буденновске 12:44
Сборная Уругвая по футболу прилетела в Екатеринбург 12:37
В Словакии раскопали оссуарий XII века 12:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Говорухина 12:35
Врезавшийся на Волге катамаран не имел государственной регистрации 12:31
Актер Евгений Герасимов назвал Станислава Говорухина "верным человеком" 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
14.06.2018 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В выходные будет закрыта часть Филевской линии метро

Текст: Светлана Батова

В выходные будет закрыто движение по открытой части "голубой" линии метро от "Кунцевской" до "Киевской". Добраться до своей станции пассажиры смогут на компенсационных автобусах. Они будут ходить до двух часов ночи.

Напомним, с конца 2016 года на линии идет реконструкция с сохранением движения. Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, закрытие необходимо для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Что изменится на Филевской линии московского метро после реконструкции
Сергей Собянин открыл метродепо "Лихоборы"

Станция "Кунцевская" будет работать для Арбатской-Покровском ветки. По Филевской линии поезда станут курсировать от "Александровского сада" до "Киевской".

Сейчас на линии уже готовы платформы на станциях "Фили" и "Студенческая". Вместо старого асфальта появился гранит, вместо глухих стен - окна и витражи, появились инфракрасный обогрев навесов, светодиодное освещение, лайт-боксы.

Это второе закрытие открытой части линии, предыдущее было 26-27 мая.

Главное сегодня

В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику
В Кремле появилось новое управление
ЦИК назначил дополнительные выборы в Госдуму
Загранпаспорта и водительские права подорожают
Трамп объяснил, почему Россия должна вернуться в G8