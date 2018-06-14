В выходные будет закрыта часть Филевской линии метро

В выходные будет закрыто движение по открытой части "голубой" линии метро от "Кунцевской" до "Киевской". Добраться до своей станции пассажиры смогут на компенсационных автобусах. Они будут ходить до двух часов ночи.

Напомним, с конца 2016 года на линии идет реконструкция с сохранением движения. Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, закрытие необходимо для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ.

Станция "Кунцевская" будет работать для Арбатской-Покровском ветки. По Филевской линии поезда станут курсировать от "Александровского сада" до "Киевской".

Сейчас на линии уже готовы платформы на станциях "Фили" и "Студенческая". Вместо старого асфальта появился гранит, вместо глухих стен - окна и витражи, появились инфракрасный обогрев навесов, светодиодное освещение, лайт-боксы.

Это второе закрытие открытой части линии, предыдущее было 26-27 мая.