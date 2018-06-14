Уволенной из-за фото омской учительнице предложили работать моделью

Уволенная из-за фотосессии в купальнике учительница получила предложение о работе из московского модельного агентства.

Кроме того, как сообщили "РГ" в региональном министерстве образования, конфликт исчерпан, и историк, обучавшаяся в свободное время на модельных курсах, может хоть сегодня вернуться в школу. Не обязательно в свою седьмую, но и любую другую.

Теперь молодой специалист, за которую вступились педагоги со всей страны, думает, на чем остановить свой выбор, - до начала школьных занятий время есть.