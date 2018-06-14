В Сочи выдра предсказала исход первого матча ЧМ-2018
В олимпийской столице выдра-предсказатель Гарри сделал прогноз на первый матч чемпионата мира по футболу - игру России и Саудовской Аравии, которая пройдет сегодня в московских "Лужниках".
Действо происходило в аквариуме сочинской Новой Мацесты. Известному еще по предсказаниям во время Зимней Олимпиады-2014 Гарри предложили два мяча, из которых животное выбрало тот, на котором красовалась надпись "Россия".
- На олимпийских баталиях натренировались, не обойдем вниманием и чемпионат мира по футболу. Процесс простой. Сначала животное задабриваем - даем лакомство, а потом задаем интересующий вопрос, - рассказывает заместитель директора аквариума Жанна Зазина.
Кстати, конкуренцию Гарри вполне могут составить и другие оракулы мирового первенства. Так, свой прогноз результата предстоящего матча также "озвучили" сочинский кролик Пушик и петербургский кот Ахилл. Правда, предсказания у животных пока сошлись - все напророчили победу нашей сборной.
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