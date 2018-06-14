В Индии нашли легендарную столицу династии Вакатаков

Миссия департамента археологии и музеев правительства штата Махараштра установила, что найденные несколько лет назад остатки крупного поселения являются столицей династии Вакатаков, правившей на территории современной Индии в 250-550 гг. нашей эры.

Раскопки начались в 2015 году в районе Нагпур, сообщает The Indian Express. Еще три года назад ученые предположили, что обнаруженные там остатки поселения являются городом Нандивардхану. Из древних письменных источников известно, что это была столица могущественной династии Вакатаков.

Считается, что она была построена в III веке. Однако до сих пор прямых доказательств существования этого города не было. В ходе раскопок, которые проводились в шести разных местах, археологи обнаружили большое количество артефактов, датированных III-IV вв. нашей эры.

Так, найдены фрагменты керамики, глиняные чаши и горшки, железные инструменты, терракотовые браслеты и статуэтки, изображающие богов, животных и сановников, колеса, изделия из кожи и стекла, амулеты, идол слоноголового бога Ганеша и другое.

Археологи назвали эти предметы типичными для периода правления Вакатаков. Многие из них относятся к эпохе одного из самых влиятельных правителей - царя Рудрасена II. К слову, та же самая династия построила и всемирно известные пещерные храмы Аджанты в Аурангабаде.