Светлаков ставил на победу 7:0 в матче России и Саудовской Аравии

Актер Сергей Светлаков после матча-открытия чемпионата мира, в котором сборная России обыграла Саудовскую Аравию 5:0, рассказал, чего ждал от российской команды.

- Игра сборной стала приятной неожиданностью - назовем это так. Хотя я в букмекерской конторе ставил на победу наших со счетом 7:0, - сказал Светлаков корреспонденту "РГ".

Следующую игру сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против Египта.