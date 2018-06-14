Светлаков ставил на победу 7:0 в матче России и Саудовской Аравии
Актер Сергей Светлаков после матча-открытия чемпионата мира, в котором сборная России обыграла Саудовскую Аравию 5:0, рассказал, чего ждал от российской команды.
- Игра сборной стала приятной неожиданностью - назовем это так. Хотя я в букмекерской конторе ставил на победу наших со счетом 7:0, - сказал Светлаков корреспонденту "РГ".
Следующую игру сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против Египта.
Сергей Светлаков: Сборная России? В букмекерской конторе я ставил на 7:0. pic.twitter.com/GXGQX1dA1l— Артем Локалов (@lokalov) 14 июня 2018 г.
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