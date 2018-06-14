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14.06.2018 22:32
Рубрика: Спорт

Светлаков ставил на победу 7:0 в матче России и Саудовской Аравии

Текст: Артем Локалов

Актер Сергей Светлаков после матча-открытия чемпионата мира, в котором сборная России обыграла Саудовскую Аравию 5:0, рассказал, чего ждал от российской команды.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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- Игра сборной стала приятной неожиданностью - назовем это так. Хотя я в букмекерской конторе ставил на победу наших со счетом 7:0, - сказал Светлаков корреспонденту "РГ".

Следующую игру сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против Египта

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