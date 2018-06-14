Тест-драйв нового Subaru Outback. Теперь он рулит сам

Есть распространенное мнение, что пилоты в современных авиалайнерах - не более чем дань традиции. Автоматика прекрасно справилась бы с управлением самолетом сама, но за экипажем пока сохраняется важная функция - успокаивать пассажиров одним фактом своего присутствия на борту, поскольку окончательно и бесповоротно довериться роботу на высоте в 10 км мы еще не в состоянии. Можно поспорить, насколько справедливо или возмутительно подобное утверждение сегодня, но то, что момент утраты человеком монополии на управление машинами близок как никогда, уже факт. Такие вот банальные мысли вновь посетили меня, когда я проехался за рулем нового Subaru Outback.

Смотрим оба

Обновлённый Аутбек 2018-го модельного года приехал в Россию весной - с чуть-чуть изменившимся внешним видом, новым дизайном салона и улучшенными ходовыми характеристиками. Впрочем, главное, как вы уже поняли, не в этом.

Фишка машины - оптическая система EyeSight, которая ранее была доступна в России владельцам компактного кроссовера Subaru XV, но, почему-то, не обладателям популярного Outback.

EyeSight довольно наглядна - это электронные глаза, прячущиеся под изголовьем лобового стекла. Они смотрят на дорогу наравне с водителем, и если начинаешь "зевать" опасные моменты, включается в процесс управления. Из наиболее эффектного: можно на ходу отпустить руль - например, чтобы открыть бутылку воды - и всевидящий глаз, заметив сваливание машины со своей полосы, передаст соответствующий сигнал компьютеру. И вот руль уже крутится сам, не допуская пересечения колесами разделительной полосы. Автоматика тем временем пытается обращаться к разуму человека, крича ему и демонстрируя на дисплее - верни уже руки на руль. Главный тут пока все-таки ты, человек.

Впрочем, даже если руки находятся, где надо, но система считает, что есть риск пересечения сплошной разметки, она без стеснения вмешается и подрулит. А если при перестроении забудешь включить поворотник, напомнит о себе настойчивым вибрированием на руле. Кстати, удивило, что система цепляется даже за стершуюся разметку. Тем не менее речь идет о незначительной и даже не всегда ощутимой корректировке движения автомобиля - закладывать крутой вираж, надеясь на то, что машина все сделает за тебя, не стоит.

Всевидящий глаз может заставить автоматику включиться на полную в другой ситуации. В момент, когда расстояние до впереди идущей машины стремительно сокращается, а водитель не реагирует на громкие предупреждения о препятствии, тормоза сработают сами, уверяет производитель. Ему придется поверить - довести эксперимент до конца у нас самих не хватило решимости, но засвидетельствовать, что система фиксирует возникновение опасной ситуации и сигнализирует о ней окружающим, обязаны. Более того, она успевает заметить угрозу лобового столкновения. В Subaru не обещают, что автоматика гарантированно предупредит столкновение - для этого скорость автомобиля не должна превышать 50-60 км/ч. Но уменьшит ущерб - точно.

Ну а еще EyeSight - это адаптивный круиз-контроль, который не дает машине врезаться во впереди идущий автомобиль, это оценка усталости водителя по маневрам на дороге, это даже знак о том, что пока ты копаешься в телефоне, остальные уже стартовали со светофора. А если припарковался перед каким-то препятствием, затем забыл о нем и переключился на "drive", тебе вежливо напомнят, что не стоит этого делать. Будешь упорствовать, отключат газ, то есть ограничат мощность двигателя, дабы не наломал чего-нибудь нужного.

В задней части работает Subaru Rear Vehicle Detection, которая мониторит обстановку благодаря датчикам, размещенным в заднем бампере, и сообщает водителю, например, о пешеходах, приближающихся автомобилях, парковочном столбике или тележке из супермаркета. Дополнительно можно с помощью кнопки на центральном тоннеле вывести на экран изображения с передней и боковой камер.

По части безопасности Аутбек даст фору и более солидным и упакованным товарищам.

Быстрее, выше, легче

На выбор покупателю в России предложены два двигателя - 2,5 и 3,6 литра. Последний влетит в копеечку - 3 300 000 рублей, а 260 л.с. заставят разориться еще и на налогах. Потому более интересным и жизненным на сегодняшний день выглядит вариант с 2,5 л и 175 л.с.

Одним из главных достоинств автомобилей Subaru, еще до появления системы EyeSight, приверженцы движения "I’m a Subarist" всегда считали работу оппозитного двигателя Subaru Boxer. По сравнению с V-образным мотором он имеет целый ряд преимуществ: пониженный уровень вибрации и, как следствие, более плавное и комфортное движение, меньший расход топлива, а смещенный вниз центр тяжести делает автомобиль более сбалансированным и устойчивым к поперечным кренам.

В новом Outback этот двигатель стал еще лучше, в первую очередь благодаря тому, что теперь он просто легче. Трансмиссия Lineartronic - еще одна визитная карточка японца - также была доработана: здесь установили цепь с более короткими звеньями. До кучи производитель поменял настройки амортизаторов. Все это вылилось в неплохую динамику с одной стороны и по-настоящему хороший уровень шумоизоляции в салоне, с другой. Стартует Аутбек вполне бодро - до сотни он разгоняется за 10,2 секунды. 175 лошадей позволяют достаточно уверенно чувствовать себя и при обгонах.

Подвеска удачно и неприметно поглощает вибрацию и раскачку как на небольших ямках и стыках на мостах, так и на буграх или колдобинах побольше, в виде колодезных люков например. В повороты на высоких скоростях Аутбек входит уверенно во многом благодаря системе симметричного полного привода, которая распределяет массу автомобиля на все четыре колеса. Да, еще стоит обратить внимание, что машина живо откликается на повороты руля, несмотря на свои немаленькие габариты.

В ночное время удалось оценить работу фар, которые меняют направление света в зависимости от того, куда крутится руль. Это удобно прежде всего на загородных плохоосвещенных дорогах.

С новым Аутбек не страшно и съехать с асфальта - клиренс достигает приличных 213 мм, а в случае штурма грязевых преград можно перевести машину во внедорожный режим X-Mode, тогда в дело включается противобуксовочная система Subaru. Минус в том, что передний свес довольно большой, поэтому существует риск приложить автомобиль о бугор.

Окей, Гугл

Внешне Subaru Outback почти не изменился. Разве что фары стали немного другой формы, да в радиаторной решетке добавилось хрома. На двери багажного отделения красуется аэродинамический спойлер, продолжающий линию крыши. Помимо динамических функций он выполняет и чисто утилитарную - его черный неокрашенный край поможет скрыть царапины, которые могут появиться при размещении груза на крыше.

Внутри встречают сиденья водителя и переднего пассажира с электроприводом регулировок в 8 направлениях, а также новый умный руль, с множеством кнопок, которые потребуют времени, чтобы разобраться и привыкнуть. Порадовала мультимедиа-система с большим восьмидюймовым дисплеем, которая по сути своей является смартфоном. Здесь можно листать экраны, масштабировать навигационную карту движениями пальцев, создавать и перетаскивать иконки. Можно подключать Apple CarPlay или Android Auto, разговаривать с Siri и Google. Разъемы USB теперь есть как у передних, так и у задних пассажиров.

Дорого и сердито

Базовая модель Subaru Outback с 2,5-литровым мотором на сегодняшний день стоит 2 489 000 рублей, чуть более продвинутые Elegance и Premium - 2 639 900 и 2 729 900 рублей соответственно. Но все эти варианты не включают в себя ту самую глазастую систему EyeSight. C ней машина в комплектации Premium ES будет стоить уже 2 829 900 рублей. Версия с 3,6-литровым двигателем потянет и вовсе на 3 339 900. Ценник, мягко говоря, немаленький - из разряда "премиум"-марок, хотя таковым Аутбек назвать сложно. Конкурентов у Subaru предостаточно, в том числе и более вместительных. Тем не менее, автомобиль у Subaru получился приятным, с ярко выраженной харизмой, и наверняка западет в душу не только заядлым "субаристам".