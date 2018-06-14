Турция предложила России совместно производить С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил главе России Владимиру Путину организовать совместное производство новейших зенитных систем С-500. Об этом Эрдоган рассказал турецкому телеканалу.

- Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Возможно также совместное производство С-500, - цитирует турецкого президента агентство Anadolu.

Российский зенитный комплекс нового поколения С-500 предназначен для перехвата всех типов существующих и перспективных воздушных целей в атмосфере Земли и ближнем космосе. Система ПВО проходит испытания и готовится к серийному производству, поставки в войска начнутся в 2020 году. В мае выпущенная С-500 ракета установила мировой рекорд, поразив цель на расстоянии 480 километров.

Контракт на поставку Турции зенитных систем С-400 был подписан в 2017 году. За 2,5 миллиарда долларов Анкара получит две дивизиона ПВО. Производство техники уже началось и Эрдоган пообещал, что она не останутся без работы.

Договором предусмотрено развитие военно-технического сотрудничества для организации производства С-400 в Турции. По мнению военных экспертов, Анкаре понадобятся миллиарды долларов для полноценного копирования современных российских систем. "Необходимо создать новую отрасль", - считает сотрудник московского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Тем временем



Руководитель Секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир подтвердил заинтересованность Турции в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. "Наши переговоры с Россией не ограничены только темой С-400, идет диалог и по другим вопросам", - заявил Демир телеканалу TGRT.