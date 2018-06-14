Компания Apple добавит в iOS новый режим, который существенно затруднит взлом iPhone и iPad и доступ к пользовательским данным.

В новых бета-версиях iOS 11.4.1 и iOS 12 передача данных через порт USB будет отключаться, если устройство не разблокировалось владельцем на протяжении одного часа, сообщает Reuters. Apple официально подтвердила эту информацию.

Ранее в этом году израильская компания Cellebrite разработала метод взлома iPhone и скачивать пользовательские данные. Свою разработку она продавала спецслужбам ряда стран. Теперь, по всей видимости, Cellebrite придется искать другой способ взламывать iPhone.

"Мы постоянно совершенствуем защиту всех продуктов, чтобы помочь клиентам защититься от хакеров и похитителей личных данных. Мы уважаем работу правоохранительных органов и не ставим своей целью мешать их работе, улучшая наши продукты", - говорится в заявлении.