У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Обновите iOS, и ваш iPhone не сможет взломать никто

14.06.2018,  
09:56
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания Apple добавит в iOS новый режим, который существенно затруднит взлом iPhone и iPad и доступ к пользовательским данным.

В новых бета-версиях iOS 11.4.1 и iOS 12 передача данных через порт USB будет отключаться, если устройство не разблокировалось владельцем на протяжении одного часа, сообщает Reuters. Apple официально подтвердила эту информацию.

OPPO F7: Почти как iPhone, только на Android
Раскрыт главный секрет следующего iPhone

Ранее в этом году израильская компания Cellebrite разработала метод взлома iPhone и скачивать пользовательские данные. Свою разработку она продавала спецслужбам ряда стран. Теперь, по всей видимости, Cellebrite придется искать другой способ взламывать iPhone.

"Мы постоянно совершенствуем защиту всех продуктов, чтобы помочь клиентам защититься от хакеров и похитителей личных данных. Мы уважаем работу правоохранительных органов и не ставим своей целью мешать их работе, улучшая наши продукты", - говорится в заявлении.

Apple
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента 13.06.2018
Стоит ли обновляться до iOS 12? 07.06.2018
В App Store откроют бесплатный доступ ко всем приложениям 07.06.2018
iPhone
Фото: depositphotos.com
Популярная стримерша рассказала о колоссальных заработках на Twitch 13.06.2018
Тим Кук признался в зависимости от iPhone 05.06.2018
У новых iPhone обнаружили раздражающую особенность 05.06.2018
безопасность
Фото: depositphotos.com
Оптическая иллюзия из России впечатлила интернет 13.06.2018
Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов 08.06.2018
Россиян атаковали опасные интернет-мошенники 08.06.2018