Умаханов: США должны отказаться от имперских интонаций в диалоге с КНДР

Вашингтону следует более осторожно вести диалог с КНДР по вопросам разоружения Корейского полуострова и отказаться от имперских интонаций, считает вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Так он прокомментировал РИА Новости отказ США, Японии и Южной Кореи снять санкции с КНДР до полной денуклеаризации Северной Кореи.

"Это создает плохой фон для США в этой ситуации, для дальнейшего доброго, хорошего, конструктивного развития сценария, связанного с денуклеаризацией", - считает сенатор. Он также отметил, что новый подход КНДР к вопросам вооружений требует в ответ отсутствия "великодержавных, имперских интонаций".

"Особенно негативно заявление Помпео прозвучало на фоне только что прошедших в Сингапуре переговоров, где, казалось бы, положительный процесс только начался", - добавил Ильяс Умаханов.