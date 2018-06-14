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14.06.2018 07:51
Рубрика: В мире

Госсекретарь США: Мы добьемся полного ядерного разоружения КНДР

Вашингтон отменит санкции в отношении Пхеньяна только после полного ядерного разоружения северокорейской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи.

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"Мы намерены добиться полной денуклеаризации. Думаю, что Ким Чен Ын понимает всю срочность данного процесса. Это нужно сделать быстро", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 12 июня состоялся первый в истории США и КНДР саммит. В Сингапуре встретились лидеры двух государств. Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, пообещал "большие перемены" в будущем, передает РИА Новости.

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